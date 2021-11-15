«Авангард» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Витязь».
Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.06.
«Не знаю, как для вас, но для меня и, наверное, моего поколения вывеска «Авангард» — «Витязь» может означать только одно: командное «месилово» сразу со стартового вбрасывания, в котором физическое лицо бьют – о, ужас! – даже Ягру. И крупным планом бегающий вдоль бортика Анатолий Бардин (царствие ему небесное!), который то заламывает руки, то судорожно пытается дозвониться до кого-то в КХЛ, ФХР, а может, даже ИИХФ. Вот ведь были времена, о которых теперь слагаются легенды.
Кстати, один даже не участник, а идейный вдохновитель того «месилова» и многих других тоже, и по сей день не только жив и здоров, но и рулит в настоящее время хоккейным клубом «Сочи», постепенно приводя его в чувство. Но наш разговор нынче не о Сочи, а о предстоящем матче «Авангарда» и «Витязя», в котором, на мой взгляд, у гостей шансов нет, хоть бей морду, хоть не бей.
Вы, конечно, можете быть против, и, наверное, в этом тоже будет немалая доля правды. В последнее время матчи против «витязей» даются «ястребам» весьма и весьма тяжело, несмотря на большую разницу в платежных ведомостях. Но в данный момент я отталкиваюсь от матча «Авангард» — «Куньлунь», в котором «ястребы», несмотря на дикое сопротивление китайских товарищей, наваляли им «полную авоську», а уж сколько раз их простили…
Против такого «Авангарда», извините, делать нечего. И даже если на повышенных морально-волевых получится биться на равных два периода (как, собственно говоря, получилось и у «Куньлуня»), то в заключительной двадцатиминутке, на фоне усталости, «ястребы» подмосковную команду сомнут и одержат итоговую победу в основное время с преимуществом не менее, чем в две шайбы», — сказал Лебедев.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Трактор» — «Металлург».
Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — «Ак Барс».
Прогноз Анатолия Емелина на матч «Динамо Москва» — «Йокерит».
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