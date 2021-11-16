Нидерланды — Норвегия: ставка Александра Мостового на игру отбора ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Нидерланды — Норвегия.



Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.34.



«Сборная Нидерландов неплохо сыграла на Евро-2020, но результата так и не добилась. Оранжевые прошли групповой этап, но уже первый этап плей-офф принёс фиаско в матче с Чехией.



В отборе на чемпионат мира в Катаре голландцы за девять туров добыли шесть побед и две ничьи, что принесло 20 очков и первую позицию в турнирной таблице. Не могу не отметить фантастическую результативность атаки, которая отличалась 31 раз.



Норвегия уступает лидеру всего два балла — победа в этой игре может вывести скандинавскую команду на первое место в группе. Следом за уверенной победой над Черногорией «викинги» неожиданно потеряли турнирные баллы с Латвией, что может стоить им места на ЧМ-2022.



Я считаю, что Нидерланды выглядят более привлекательно по всем позициям. Кроме того, «заводной апельсин» играет на своём поле, что может стать дополнительной мотивацией.



Статистика, состав и поддержка трибун на стороне хозяев, на что я и сделаю ставку», — сказал Мостовой.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Аргентина — Бразилия.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Босния — Украина.

Прогноз Александра Мостового на матч Нидерланды — Норвегия.