Нидерланды — Норвегия: ставка Александра Мостового на игру отбора ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Нидерланды — Норвегия.
Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.34.
«Сборная Нидерландов неплохо сыграла на Евро-2020, но результата так и не добилась. Оранжевые прошли групповой этап, но уже первый этап плей-офф принёс фиаско в матче с Чехией.
В отборе на чемпионат мира в Катаре голландцы за девять туров добыли шесть побед и две ничьи, что принесло 20 очков и первую позицию в турнирной таблице. Не могу не отметить фантастическую результативность атаки, которая отличалась 31 раз.
Норвегия уступает лидеру всего два балла — победа в этой игре может вывести скандинавскую команду на первое место в группе. Следом за уверенной победой над Черногорией «викинги» неожиданно потеряли турнирные баллы с Латвией, что может стоить им места на ЧМ-2022.
Я считаю, что Нидерланды выглядят более привлекательно по всем позициям. Кроме того, «заводной апельсин» играет на своём поле, что может стать дополнительной мотивацией.
Статистика, состав и поддержка трибун на стороне хозяев, на что я и сделаю ставку», — сказал Мостовой.
Прогноз Романа Павлюченко на матч Аргентина — Бразилия.
Прогноз Романа Павлюченко на матч Босния — Украина.
- 16 ноября 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 15 ноября 2021
-
19:57
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 ноября 2021
-
19:00
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45