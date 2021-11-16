Уэльс — Бельгия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022 16 ноября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Уэльс — Бельгия.



Ставка: победа Бельгии за 2.26.



«Валлийцы занимают вторую позицию в группе на сегодняшний день и имеют преимущество перед Чехией по очным играм, переиграв её со счётом 1:0. Вообще, уже давно команда не знает поражений, а в предыдущем туре уничтожила Беларусь со счётом 5:1, забив уже на третьей минуте.



На мой взгляд, стоит присмотреться к ставке на гостей. Хозяева попадают в стыковые матчи, так что сегодня не покажут такой заряженный футбол. Команда хороша, но общий уровень будет ниже оппонента.



Бельгийцы же имеют один из самых дорогих составов в мире, стабильно демонстрируя свой класс и гарантируя себе попадание на мундиаль. Команда лишь Чехии (1:1) подарила очки во время текущего отбора, провалив этой осенью финальную часть Лиги наций и заняв четвёртое место там.



По моему мнению, в этой паре шансов на успех у приезжего коллектива гораздо больше. Бельгийцы находятся в прекрасной форме, и в любом составе они будут фаворитами. В первом круге превосходство было огромным», — сказал Павлюченко.