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Уэльс — Бельгия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022 16 ноября

Уэльс — Бельгия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022 16 ноября
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Уэльс — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии за 2.26.

«Валлийцы занимают вторую позицию в группе на сегодняшний день и имеют преимущество перед Чехией по очным играм, переиграв её со счётом 1:0. Вообще, уже давно команда не знает поражений, а в предыдущем туре уничтожила Беларусь со счётом 5:1, забив уже на третьей минуте.

На мой взгляд, стоит присмотреться к ставке на гостей. Хозяева попадают в стыковые матчи, так что сегодня не покажут такой заряженный футбол. Команда хороша, но общий уровень будет ниже оппонента.

Бельгийцы же имеют один из самых дорогих составов в мире, стабильно демонстрируя свой класс и гарантируя себе попадание на мундиаль. Команда лишь Чехии (1:1) подарила очки во время текущего отбора, провалив этой осенью финальную часть Лиги наций и заняв четвёртое место там.

По моему мнению, в этой паре шансов на успех у приезжего коллектива гораздо больше. Бельгийцы находятся в прекрасной форме, и в любом составе они будут фаворитами. В первом круге превосходство было огромным», — сказал Павлюченко.

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