«Фиорентина» — «Милан»: ставка Максима Калиниченко на матч 13-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» – «Милан».
Ставка: победа «Милана» за 2.21.
«Фиорентина» и «Милан» встретятся в 13-м туре итальянского чемпионата. Обе команды нас удивляют в последние сезоны. Миланцы второй год подряд борются за скудетто. А «фиалки» в этом сезоне достаточно неплохо стартовали.
Правда, «Фиорентина» начала терять свои позиции – клуб чередует победы и поражения. Сейчас флорентийцы опустились уже на седьмое место. А вот «Милан» всё ещё идет бок о бок с «Наполи» — они лидируют в Серии А с большим отрывом от преследователей. Так, «Интер» с третьей строчки отстаёт от «Милана» на семь баллов.
«Милан» в этом сезоне очень силён. Он снова доказывает, что достоин бороться за скудетто. Если бы не «Наполи», то команда Пиоли уверенно и единолично лидировала бы в чемпионате.
«Фиорентине» же, на самом деле, в последних матчах попадались не самые простые соперники. Клуб терпел поражения от «Ювентуса» (0:1) и от «Лацио» (0:1). Так что с «Миланом» эта команда может постараться настроиться нужным образом. Это уже, очевидно, не та «Фиорентина», что была раньше.
В этой же игре «Милан», конечно, сильнее. Он не позволит себе потерять очки во втором туре кряду. Так что я ставлю на победу миланцев».
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