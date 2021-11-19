«Фиорентина» — «Милан». Ибрагимович в огне, о Кокорине даже говорить не хочется

20 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех флорентийцев оценён экспертами в 3.22. Ставки на ничью принимаются за 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан» 20 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Милан» (20.11.2021)

Кажется, вечного не может быть ничего. Однако итальянские СМИ утверждают, что 40-летний Златан Ибрагимович собирается продлить контракт с «Миланом» до 2023 года! В нынешнем сезоне швед был не так полезен, поскольку долго залечивал травмы. Впрочем, за те 283 минуты, что провёл на поле в Серии А, отметился тремя голами, голевой передачей и автоголом.

С формой у форварда действительно порядок, когда не тревожат травмы. Он даже вернулся в национальную сборную, принял участие в четырёх матчах квалификации ЧМ-2022 и отдал два голевых паса. Швеция, правда, всё равно не избежала стыков, но это уже другая история. Не получилось напомнить о себе у Ибрагимовича разве что в Лиге чемпионов. Остался без результативных действий.



Хотя тут, скорее, нужно спрашивать с команды в целом. «Россонери» за четыре тура набрали всего лишь один балл, сыграв вничью с «Порту» (1:1), и сейчас пребывают на последнем месте в группе. Отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка, а от третьей позиции, выводящей в Лигу Европы, — четыре. В оставшихся матчах срочно нужно выигрывать.



Тем любопытнее беспроигрышная серия подопечных Стефано Пиоли на внутренней арене. Наряду с лидирующим «Наполи» они до сих пор не потерпели ни одного поражения в чемпионате Италии, набрав 32 из 36 возможных очков. К слову, у удивительных неаполитанцев в активе столько же баллов, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Хотя результативности миланцев можно только позавидовать, забивают регулярно и много. В общей сложности наколотили 26 мячей за 12 туров, что является вторым показателем первенства на данный момент. Больше только у непримиримого соседа «Интера» (29 голов). Вторая ничья случилась как раз в прошлом туре, миланское дерби завершилось со счётом 1:1.



Впрочем, не только «Милан» умеет удивлять. В нынешнем сезоне здорово выглядит «Фиорентина». В прошедшем балансировала на грани вылета, лишь на считаные очки удалось оторваться от опасной зоны. Зато сейчас замыкает топ-7 итальянской Серии А, набрав 18 очков. Правда, на хвосте сидят «Ювентус» и «Болонья», у которых очков столько же. Плюс много других конкурентов.



А со стабильностью у фиолетовых явные проблемы. С одной стороны, в двух последних домашних матчах одержали две разгромные победы. С другой стороны, в соперниках были глубокие аутсайдеры «Кальяри» (3:0) и «Специя» (3:0). При этом с соперниками покрепче и повыше классом неизменно возникают серьёзные трудности, которые лишают важных очков.

По ходу текущего розыгрыша чемпионата Италии подопечные Винченцо Итальяно уступили «Роме», «Интеру», «Наполи», «Лацио» и «Ювентусу». Одолеть получилось только «Аталанту», которая на старте сезона барахлила. А ведь все клубы из этого списка — прямые конкуренты в борьбе за еврокубки. Если так и дальше пойдёт, даже за Лигу конференций будет трудно зацепиться.

А может быть ещё хуже. Дело в том, что главный атакующий потенциал команды из Флоренции — Душан Влахович — может перейти в туринский «Ювентус» уже зимой. Молодой серб за 12 туров чемпионата Италии отметился голевой передачей и забил восемь мячей. То есть ровно половину от общего количества голов флорентийцев.



Возможно, в скором времени в аренду из «Ромы» придёт Борха Майораль, но это палка о двух концах. А рассчитывать на одного Александра Кокорина руководству в данной ситуации, мягко говоря, опрометчиво. При этом авторитетные итальянские СМИ заявляют, что переход нового атакующего футболиста повлечёт за собой расторжение контракта с россиянином.



Как известно, беда не приходит одна. Из-за дисквалификации встречу с «Миланом» пропустят сразу два центральных защитника «Фиорентины» Никола Миленкович и Лукас Куарта. А также травму получил ещё один игрок обороны — Матия Настасич. «Россонери» сами регулярно страдают из-за кадровых потерь, но сейчас основная группа атаки в порядке.

При таких раскладах победа гостей за коэффициент 2.29 выглядит завышенной, вполне можно рискнуть и проверить. Вариант с подстраховкой — Ф2 (0) за 1.69. В Милане доверяют Стефано Пиоли, недавно договорились с ним о продлении контракта. Думаем, в нынешнем сезоне с такой формой миланцы могут рассчитывать даже на скудетто.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан» 20 ноября 2021 года

«Фиорентина» в этом сезоне Серии А впечатляет, но сейчас для команды настали трудные времена. Стабильность обрести не удалось, с крепкими соперниками чаще случаются поражения. А тут ещё и лидер атаки одной ногой в «Ювентусе». «Милан» с такой формой имеет все шансы на скудетто, может без проблем выиграть и в предстоящем матче. Дело ещё в том, что у хозяев кадровые потери в обороне, сюрпризов от них не ждём.



Ставка: победа «Милана» за 2.29.