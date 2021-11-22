«Торино» — «Удинезе»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Торино» – «Удинезе».



Ставка: «Торино» не проиграет и обе забьют за 2.40.



«В 13-м туре итальянского чемпионата нас ждёт противостояние «Торино» и «Удинезе». Это встреча двух крепких середняков Серии А. В сборные у них игроков, конечно, уезжает мало. Так что к очному противостоянию обе команды подходят в свежем состоянии.



Чемпионат Италии часто нас стал радовать яркими и результативными матчами, даже с не самыми топовыми командами. А «Торино» и «Удинезе» стоят всего в паре шагов от того, чтобы войти в число сильнейших клубов страны. В прошлом сезоне обе команды финишировали достаточно высоко. Они обе вместе с «Сассуоло» часто доставляют проблемы всем противникам в турнире.



Тем интереснее будет наблюдать за этой игрой, ведь оба клуба проводят сезон не лучшим образом. У них в активе по 14 очков, и располагаются команды ниже середины. Так что это будет борьба в первую очередь за три очка и более высокое положение в чемпионате.



На мой взгляд, в их противостоянии сильнее «Торино». Он недавно встречался с двумя лидерами чемпионата Италии, «Миланом» и «Наполи», и обоим проиграл с минимальным счётом 0:1. «Удинезе» в последних встречах с топами играл только с «Интером», которому уступил – 0:2.



Так что я буду ждать, что туринский клуб не проиграет. Но также думаю, что «Удинезе» без боя не сдастся. От этих команд точно стоит ждать голов. Поэтому моя ставка – «Торино» не проиграет, а также, что обе команды забьют», — сказал Калиниченко.

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