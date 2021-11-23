«Мальмё» — «Зенит»: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 23 ноября, «Зенит» на выезде сыграет с «Мальмё» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.
2. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
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