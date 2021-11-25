«Барыс» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Торпедо».



Ставка: победа «Барыса» за 2.46.



«Обе команды в предыдущем туре победили. «Барыс» дома и достаточно скромно выиграл в серии послематчевых буллитов у минского «Динамо». Нижегородцы шикарно и «всухую» обыграли на выезде «Салават Юлаев», решивший взять волжан голыми руками. Эти победы позволили казахстанцам вплотную приблизиться к зоне плей-офф Восточной конференции, а «Торпедо» и вовсе войти в аналогичную, но на Западе, и какое-то время посидеть там на приставном стульчике.



Но теперь соперники встречаются между собой, что немаловажно, в Нур-Султане. Немаловажно потому, что серия эта получила в последнее время сильный «гостевой» перекос. Три крайних междусобойчика выиграли гости, что, согласитесь, навевает определенные мысли.



Но я бы посоветовал вам гнать такие мысли прочь. И «Барыс», и тем более «Торпедо» в предыдущих матчах выжались как лимоны. Прежде всего эмоционально. Последующие победы, безусловно, сгладили эту проблему, добавив положительных эмоций. Но они были прежде всего у «Барыса», который играл перед своими зрителями и которому после матча не надо было никуда лететь, дважды проходя занудливую и утомительную пограничную процедуру.



Поэтому я предположу, что в нужном нам матче преимущество будет на стороне хозяев, которые в итоге и сумеют победить, скорее всего, в одну, максимум в две шайбы, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Ак Барс» — СКА.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Динамо Минск».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Салават Юлаев» — «Витязь».