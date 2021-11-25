«Нефтехимик» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.14.



«Нефтехимик», конечно, в предыдущем туре сильно облажался, уступив питерскому СКА с разгромным счетом 2:8. Но уж больно нижнекамцам не хотелось, чтобы именно на них прекращалась такая замечательная армейская серия из шести поражений подряд. Они быстро пропустили – и ломанулись отыгрываться. А что бывает в таких случаях – сами знаете.



Но теперь против «Нефтехимика» будет совсем не СКА, а, можно сказать, совсем наоборот. Причем этого «наоборота» в прошлом туре неплохо повозил «Ак Барс». Дал рижанам надежду, холил и лелеял эту надежду практически до конца матча, а в конце чуть-чуть прибавил, быстренько забросил три шайбы, на этом все и закончилось. То есть старший брат наглядно показал младшему, что бояться тут нечего. Рижане сейчас играют легко и спокойно, потому что в плей-офф все равно не попадут, и с каждым следующим туром это видно все четче и четче. То есть если положить им палец – откусят напрочь. Но зачем класть? Это может позволить себе «Ак Барс», играя с рижанами весь матч, как кошка мышью, но «Нефтехимику» это совершенно непозволительно.



К сожалению, непонятно, что в головах игроков «Нефтехимика» после такого громкого поражения. Пока там, естественно, каша из непонимания и огорчения. К следующему матчу из этой каши что-то нарисуется, но сыграет ли нарисовавшееся в пользу команды или сработает ей во вред – полностью зависит от тренерского штаба.



Пока же объективно «Нефтехимик» сильнее рижан, плюс рижане должны быть более утомлены предыдущим матчем. А значит, хозяева являются фаворитами и должны в итоге победить в основное время, пусть и с минимальным счетом», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Ак Барс» — СКА.

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Прогноз Максима Лебедева на матч «Салават Юлаев» — «Витязь».