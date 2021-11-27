«Северсталь» — «Торпедо»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Торпедо».

Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 3.64.

«Обыграть всухую в гостях «Салават Юлаев», великий и ужасный, а потом уступить «Барысу», даже не попадающему в зону плей-офф Восточной конференции – согласитесь, это так по-торпедовски. Просто «Салават» был, есть и будет для автозаводцев мотиватором, поскольку был и чемпионом Суперлиги, и Кубок Гагарина брал. А «Барыс» таковым не является – и вот вам результат.



Получается, что в предстоящем матче главным вопросом становится: является ли «Северсталь» мотиватором для «Торпедо». С одной стороны, должна являться, поскольку в данный момент находится выше нижегородцев в турнирной таблице, причём сильно выше. С другой стороны, никаких громких титулов, кроме серебряных медалей 18-летней давности, у череповчан нет. А серебряные медали и у «Торпедо» есть, причём ещё какие – аж чемпионата СССР, который был не чета Суперлиге.



В общем, по всему выходит, что достойным мотиватором для нижегородцев «Северсталь» не является, а значит, рвать свои филейные части на британскую геральдику в Череповце «Торпедо» не станет. Так, посопротивляется для приличия, а потом, как в солнечном Казахстане, тихо булькнет. А «Северсталь» оформит очередную домашнюю победу в основное время и с достаточно приличным преимуществом от двух шайб и более».

Прогноз Владимира Плющева на матч «Северсталь» — «Торпедо».