«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Гутцайта на матч 13-го тура АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Роман Гутцайт сделал свою ставку на матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.84.
«Ливерпуль» очень уверенно проявляет себя в Лиге чемпионов. Даже при ротации мерсисайдцы добились домашней победы над мотивированным «Порту». Конечно, было поражение от «Вест Хэма», но затем была победа над «Арсеналом» (4:0), который давно не проигрывал. Думаю, что «Ливерпуль» будет свеж и бодр. «Саутгемптон» на выезде в этом сезоне выступает не слишком ярко — всего шесть мячей забил. А вот мерсисайдцы обязаны побеждать», — сказал Гутцайт.
Напомним, встреча состоится 27 ноября на «Энфилде». На домашнем стадионе команда Юргена Клоппа не проигрывает с марта. Серия длится уже 15 матчей кряду.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Бавария» — «Арминия».
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