ЦСКА — «Зенит»: повышенный фрибет 2000 рублей к матчу РПЛ
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Сегодня, 28 ноября, в РПЛ пройдёт матч между ЦСКА и «Зенитом». Начало — в 20:00 мск. Ты можешь получить повышенный фрибет 2000 рублей в честь Чёрной пятницы от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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