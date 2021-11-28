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ЦСКА — «Зенит»: повышенный фрибет 2000 рублей к матчу РПЛ

ЦСКА — «Зенит»: повышенный фрибет 2000 рублей к матчу РПЛ
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Сегодня, 28 ноября, в РПЛ пройдёт матч между ЦСКА и «Зенитом». Начало — в 20:00 мск. Ты можешь получить повышенный фрибет 2000 рублей в честь Чёрной пятницы от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.

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