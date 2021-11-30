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«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.72.

«Два последних поражения «Авангарда» вновь высветили застарелые проблемы. Правда, со времени последнего поражения прошло уже четыре дня, и этого времени, в принципе, должно хватить на то, чтобы что-то подлатать в своём хозяйстве. Не будем забывать, что, помимо всего прочего, поражения эти «ястребы» получили во время своего дальневосточного выезда, который теперь стал для них столь же труден, как и для всех команд средней полосы.

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Но теперь к отдохнувшему и восстановившемуся «Авангарду» приезжает «Нефтехимик». Который только-только выпрыгивал из штанов и рвал свою филейную часть за британскую геральдику в попытке одолеть «старшего брата». Попытка не удалась, брат включился в конце, и всё нажитое непосильным трудом нижнекамцев пошло прахом. А сколько при этом было затрачено сил?

Именно этот факт делает в моих глазах из «Авангарда» не просто фаворита предстоящего матча, а почти гарантированного победителя. Всё-таки четыре дня отдыха – это вам не кот наплакал. За это время предсезонку заново, конечно, не проведёшь, но почти всё остальное сделать можно. Надеюсь, что «Авангард» всё это сделает и теперь разберётся с «маленькими татарами» не то чтобы совсем без напряжения, но без особых нервов. То есть победит в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо» — «Ак Барс».

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