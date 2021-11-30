«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.41.

«Что-то «Локомотив» в последнее время перестал не только выигрывать, но ещё и забивать. В двух последних матчах железнодорожники забросили всего одну шайбу. Говорит ли это о проблемах в созидании, решайте сами. В принципе соперники у ярославцев были более чем серьёзные – «Трактор» и «Йокерит».

«Спартак» будет соперником не слабее хотя бы потому, что в последнее время на ходу. И забивает много, даже когда проигрывает. А по тому, как сейчас играет «Локомотив», четыре пропущенные шайбы (а «Спартак» сейчас забрасывает в среднем даже больше четырёх), по сути, являются гарантированным поражением.



А ещё вся серия «Спартак» — «Локомотив» имеет домашний оттенок. Не так чтобы хозяева беспробудно побеждали, но определённый уклон в хозяйскую сторону имеется. На одну гостевую победу приходятся две хозяйские, и даже две с хвостиком.

То есть всё вместе как бы делает красно-белых ярко выраженным фаворитом. Но я не советую ставить на них по двум причинам. Во-первых, «Спартак» обыграл «Динамо», а это означает почти обязательное эмоциональное выхолащивание, несмотря на позитивные эмоции от победы. Второй раз подряд красно-белые так не сыграют, а для победы над «Локомотивом» им надо сыграть не хуже.



Во-вторых, «Локомотив» ведь так и не стал для «Спартака» истинным мотиватором. И, предполагаю, не станет, пока хотя бы раз не обзаведётся по весне Кубком Гагарина. А без дополнительной мотивационной накрутки «Спартак» чаще всего и не «Спартак» вовсе. Поэтому я рискну предсказать гостевую победу «Локомотива» в низовом матче, в основное время и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо» — «Ак Барс».



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