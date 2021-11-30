Ничья «Янг Бойз» и «Аталанты» в Лиге чемпионов принесла клиенту Фонбет 240 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании Фонбет сделал ставку на матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Аталантой». Он заключил пари на точный счёт матча 3:3. Букмекер оценил вероятность такого исхода коэффициентом 24.00. Игрок поставил 10 000 рублей.



Уже на 10-й минуте матча счёт открыл форвард итальянского клуба Дуван Сапата. Швейцарцы отыгрались на 39-й минуте матча: отличился Жордан Сибачо. Хосе Луис Паломино вывел бергамасков вперёд на 51-й минуте матча и этот счёт продержался почти полчаса.



За 10 минут до конца игры ставка висела на волоске, но тут команды начали забивать. На 80-й минуте Венсан Сьерро сравнял счёт, а спустя 4 минуты Сильван Хефти вывел «Янг Бойз» вперёд. К чести итальянского клуба, пропущенные мячи не выбили их из колеи и на 88-й минуте Луис Муриэль сделал счёт 3:3. До финального свистка зрители голов не увидели.



Таким образом, ставка клиента Фонбет оказалась удачной. На выплату он получил 240 тыс. рублей.