«Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Саутгемптон» – «Лестер».
Ставка: ничья за 3.50.
«Лестер» хорошо провёл последние 2 матча. Можно сказать, что Брендан Роджерс набрал необходимый ход.
Но впереди «Саутгемптон». Он может и не здорово играет в последних матчах. Но я бы обратил внимание, что «святые» играли на выезде. А дома – совсем другое дело: 1 поражение в 6 матчах. А всё остальное достаточно ровно.
Да, «Саутгемптон» не очень результативен в целом, но дома в 3 последних матчах как минимум гол забивал. При этом и «Лестер» пропускает в выездных матчах регулярно.
Думаю, что здесь нам рисуется ничейный результат: «Саутгемптон» на своём поле не проигрывает 3 матча, «Лестер» на выезде сыграл 1:1 с «Лидсом», — сказал Казанский.
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