«Реал» Мадрид — «Атлетик»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетик».



Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше 2 за 2.00.



«Очень интересная игра. «Реал» идёт на первом месте, много забивает. Клуб действительно радует глаз, действует красиво и вариативно. Бензема прибавил ещё больше. Винисиус уже чувствует себя абсолютным лидером команды. Незаменимая тройка полузащитников – Каземиро, Кроос и Модрич – в полном порядке.



«Атлетик» хоть и идёт в середине таблицы, но крайне неуступчив. Больше половины матчей «Бильбао» закончил вничью. С разницей в 2 гола провёл всего 1 матч. Разгромов и поражений крупных нет. Из этого я заключаю, что будет напряжённая игра. Команда будет играть на своем максимуме.



«Реал» очень хорошо действует после возвращения на «Сантьяго Бернабеу». Естественно, «бланкос» настроятся на эту игру должным образом. Пока отсутствует только Азар. В остальном состав очень стабильный.



Единственное изменение на правом фланге, где меняются правый защитник и крайний нападающий. В остальном состав стабильный, это большой плюс для «Реала».



Думаю, что в итоге хозяева победят. Брать чистую победу не стоит из-за маленького коэффициента. Поэтому предложу ставку на ИТБ1 (2) по голам», — сказал Мор.

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