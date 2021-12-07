«Шахтёр» — «Шериф»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Шериф».



Ставка: победа «Шахтёра» с форой (-1) за 1.89.

«В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» примет «Шериф». Эта встреча уже ничего не решает в турнире. Впрочем, яркой игры от донецкого клуба я всё равно жду.



Этот розыгрыш еврокубков был очень неудачен для украинских клубов. «Шахтёр» тоже является одной из команд УПЛ, которые никуда не смогли выйти из группы. В своём квартете «шахтёры» расположились на последней строчке. Они сами отобрали у себя все шансы на выход, проиграв почти всем командам, в том числе и «выскочке» «Шерифу» (0:2).



Также немного позорным выглядит отставание дончан от новичка ЛЧ. Молдавский клуб обгоняет завсегдатая еврокубков аж на пять баллов. Собственно, в очной встрече «Шахтёр» может хотя бы частично сократить этот разрыв.



«Шериф» же, несмотря на то что в плей-офф ЛЧ не вышел, всё равно добился большого успеха в этом розыгрыше турнира. Даже выход в Лигу Европы для него очень хороший результат. Хватило двух побед новичку турнира, в том числе над «Реалом», чтобы гарантировать себе третье место. Хотя здесь, скорее, сыграли на руку неудачи «Шахтёра».



Думаю, что «Шахтёру» очень обидно быть последним в группе. Как минимум на третье место он точно рассчитывал. Так что сейчас украинская команда будет очень мотивированной. Я думаю, что команда Де Дзерби будет идти вперёд и стремиться к победе. По моему мнению, она всё равно во многих компонентах сильнее «Шерифа», что в их очном противостоянии клуб и постарается доказать.



Так что здесь я предлагаю поставить на победу «Шахтёра» с форой (-1) мяч».

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