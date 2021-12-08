«Зенит» — «Челси»: где покажут в прямом эфире, во сколько начало матча Лиги чемпионов

8 декабря в Санкт-Петербурге состоится матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». Начало встречи запланировано на 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Победа гарантирует лондонцам первое место в группе. «Зенит» при любом исходе финиширует на третьей строчке и продолжит борьбу в Лиге Европы.
Эксперты считают явным фаворитом английский клуб: шансы «Челси» оценены коэффициентом 1.54. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1540 рублей. Победа «Зенита» доступна за 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.45.
Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Заключить пари на «обе забьют» можно за 1.86. Гол Артёма Дзюбы оценивается в 3.20, гол Ромелу Лукаку — в 1.90, а гол Каллума Хадсона-Одои — в 4.00.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Зенит» — «Челси».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Зенит» — «Челси».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».
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