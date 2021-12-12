«Динамо» — «Зенит»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата России

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.08, «Зенит» не проиграет за 1.34.

«Зениту» не привыкать к сложным испытаниям. Мы помним, как команда, начав спотыкаться, великолепно прошла две сложные игры в октябре. После тех матчей опять заговорили, что у команды Семака нет конкурентов в чемпионате России.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Динамо» — «Зенит».

Вот и сейчас «Динамо» находится вроде бы на расстоянии шага. Но представить, что «Зенит» отдаст лидерство, когда он мобилизован и мотивирован, мне очень сложно.



Безусловно, в этом матче надо ставить на атаку. Потому что «Динамо» не способно играть в другой футбол. Первая ставка напрашивается сама собой: «обе забьют – да» и ТБ (2.5). Я думаю, что надо быть уверенным в этом.



Мы ещё не видели прагматичный футбол от «Динамо» при Шварце. И вряд ли что-то изменится в предстоящей игре.



Также я бы поставил на то, что «Зенит» не проиграет. Мне ставка кажется очевидной. Можно было бы даже загрузить на победу петербуржцев. Но непонятно, что с Азмуном и Венделом. И эта неясность не даёт возможности поставить на победу петербуржцев".

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Где смотреть матч «Динамо» — «Зенит»?