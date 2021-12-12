«Осасуна» — «Барселона»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.60 на матч Ла Лиги

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Барселона».
Ставка: ничья за 3.60.
«Осасуна» мощно стартовала и порадовала результатами, но на одной мотивации далеко не уедешь. Памплонцы потеряли концентрацию и оказались в итоге на привычном месте в середине, где располагаются уже третий сезон подряд.
Провально сыграла команда в пяти последних турах, потерпела три поражения и только в двух последних турах сыграла вничью с «Эльче» и «Леванте».
«Барселона» на этой неделе проиграла Мюнхену в Лиге чемпионов и отправилась во второй по силе клубный турнир Европы, где очень давно не выступала, и станет там главным фаворитом.
В чемпионате Примеры Хави делает первые шаги со своей родной командой в качестве тренера. После блестящей победы над «Вильярреалом» каталонцы дома неожиданно минимально уступили «Бетису», который очень хорош.
К сожалению, у Хави нет в обойме таких звёзд, с которыми выступал в качестве игрока сам, что и отражается на результатах.
Сегодня «Барсе» будет нелегко. «Осасуна» в этом турнире является грозным противником, да и стадион в Памплоне не совсем гостеприимный – лично доводилось на нём играть. Я считаю, что команды не смогут определить победителя и разделят очки".
Прогноз Константина Генича на матч «Осасуна» — «Барселона».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Лестер» — «Ньюкасл».
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