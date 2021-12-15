«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.90.

«В Бундеслиге бывают ситуации, когда смена тренера вредит клубу. Мы видели это на примере «Боруссии» Мёнхенгладбах. Смена произошла летом, и пока она не может прийти в себя. В прошлом туре она проиграла «Лейпцигу», который сменил тренера по ходу сезона, и Доменико Тедеско оказался как нельзя кстати. Победа со счётом 4:1.



Но то была домашняя победа, а что же насчёт гостевой, потому что в Аугсбурге было сложно даже «Баварии». В этой ситуации нужно отталкиваться от того, что этот матч может принести всё что угодно. Мы помним Тедеско тренером «Шальке», потом «Спартака». Гостевые матчи были странными, они были далеко не такими, как домашние. Были закрытыми и там было мало голов, а порой их вообще не было.



Однако раз это Бундеслига, то надо отталкиваться от среднего показателя. «Аугсбург» точно будет командой, которая навяжет борьбу. «Лейпциг» ещё не привык к новому тренеру. Тем более играть против сильной домашней команды. Я выбираю средний вариант — тотал 2-3 гола почти за двойку. Шикарный вариант для тех, кто точно знает, что будут голы, и точно знает, что их будет немного».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Прогноз на матч «Брайтон» — «Вулверхэмптон».