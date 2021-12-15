«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на лондонское дерби АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм».

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.40.

«Это будет не только встреча земляков, но и ближайших соседей по турнирной таблице, причём в кои-то веки «Вест Хэм» расположился выше и «Арсенала», и даже «Манчестер Юнайтед». «Молотобойцы» набрали 28 очков и занимают четвёртое место вслед за большой тройкой – «Челси», «Ливерпулем» и «Ман Сити». Год назад «Вест Хэм» шёл на 10-й позиции, имея на пять очков меньше. В нынешнем сезоне у него лучше действует атака, забившая 26 голов против 23 год назад, и надёжнее оборона, пропустившая 19 мячей (год назад — 21). «Молотобойцы» не знают поражений уже в трёх матчах кряду: ничья с «Брайтоном» — 1:1, победа над «Челси» — 3:2 и ничья с «Бёрнли» — 0:0.



С 2006 года «Вест Хэм» смог выиграть у «Арсенала» на выезде всего два раза в рамках АПЛ. На бумаге фаворит однозначно «Арсенал», объективно фаворита нет. «Вест Хэм» стал очень крепким орешком для любого соперника, «Арсенал» бросает из стороны в сторону. Думается, лучше поставить на высокую результативность встречи – ТБ 3 мяча, особенно если учесть, что на «Эмирейтс» в матчах этих команд в среднем забивается по три и более голов», – заключил Елагин.

Прогноз на матч «Бёрнли» — «Уотфорд».

Где покажут матч «Арсенал» — «Вест Хэм»?