«Арсенал» — «Вест Хэм». Обамеянг не нужен, Артета воспитал прекрасную молодёжь

15 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Где покажут матч «Арсенал» — «Вест Хэм»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 15 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» (15.12.2021)

Групповой этап еврокубков позади, возвращаемся на внутренние арены. В английской Премьер-лиге добрались до 17-го тура, 15 декабря состоится сразу четыре встречи. В самой поздней на стадионе «Эмирейтс» пройдёт лондонское дерби «Арсенал» — «Вест Хэм». Начало запланировано на 23:00 мск. Главный арбитр — Энтони Тейлор.

В АПЛ определилась тройка лидеров. «Арсенал» в неё не входит. Располагается на шестой строчке в турнирной таблице, положение шаткое. Идущий следом «Тоттенхэм» остаёт всего на одно очко, но из-за коронавирусных отмен имеет две игры в запасе. Борьба за еврокубки обещает получиться интригующей и непредсказуемой.



Учитывая нынешние выступления подопечных Микеля Артеты, шанс вернуться в еврокубки имеется. Для этого необходимо набраться терпения и прибавить в стабильности. К тому же на данный момент чувствуется отсутствие глубокой скамейки.



Отчасти «канониры» держатся на плаву благодаря стараниям Букайо Саки, Мартина Эдегора и Эмиля Смита-Роу. Помогают добиваться результата, разумеется, не только они, однако основная часть опасных моментов создаёт именно молодёжь. Обамеянг по-прежнему среди главных бомбардиров, но накануне попал под дисциплинарное наказание от клуба.

Тем не менее в четырёх последних турах АПЛ лондонцы одержали лишь две победы: в матчах с «Ньюкаслом» (2:0) и «Саутгемптоном» (3:0). Также случились два поражения — от «Манчестер Юнайтед» (2:3) и «Эвертона» (1:2). В обороне есть очевидные проблемы, за 16 туров чемпионата Англии пропустили 22 раза. Но забили тоже порядочно — 21 мяч.



«Вест Хэм» в нынешнем сезоне смотрится очень здорово. Несмотря на неудачный последний тур с «Бёрнли» (0:0), команду можно только похвалить. Ранее одолели «Челси» (3:2), едва не забрали три очка в матче с «Брайтоном» (1:1) и дали бой даже «Манчестер Сити» (1:2).



Сейчас «молотобойцы» располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Показывают качественный футбол. Правда, нередко пропускают и теряют очки. Поэтому отстают от идущего на третьей строчке «Челси» уже на восемь очков. Многовато. Могло быть ещё лучше.

Зато забивают у Дэвида Мойеса практически все, от защитников до нападающих. Особого внимания заслуживает Майкл Антонио. Ещё в прошлом году он отлично зарекомендовал себя. В нынешнем сезоне чемпионата Англии тоже демонстрирует приличную результативность — шесть забитых мячей.



Добавляют «молотобойцам» уверенности вполне приличные выступления на евроарене. Вышли в 1/8 финала Лиги Европы с первого места из группы, набрав 13 очков. Поражение потерпели только в последнем туре. Очевидно, старались не сильно, победа в группе к тому моменту была уже обеспечена.



В целом участники предстоящего дерби хороши на дистанции, располагаются в верхней части таблицы, весьма результативны в нападении и нестабильны в обороне. На наш взгляд, можно взять ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90. Ещё один вариант — поверить в «обе забьют» за вполне рабочие 1.69.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 15 декабря 2021 года

Опираясь на последние матчи, солидную результативность команд и их нестабильную оборону, вполне можно ждать голы в обе стороны. «Вест Хэм» даже мощному «Челси» умудрился забить трижды, Майкл Антонио и остальные своё дело знают. Но и «канониры» обладают классным подбором исполнителей в атаке, забивают четыре тура кряду в АПЛ. Лондонское дерби должно получиться интересным.

Ставка: обе забьют за 1.69.

Где смотреть матч «Арсенал» — «Вест Хэм»?

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