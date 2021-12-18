«Барселона» — «Эльче»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.15.

«Барселона» прошла в весеннюю часть Лиги Европы. В чемпионате после переезда Хави «Барса» выдала несколько успешных игр, но строительство новой команды — дело не двух минут, и тут необходимо терпение.



Что до гостей, так «Эльче» в прошлом сезоне сохранил место в Примере, на что рассчитывает и сегодня. Я считаю, что до конца сезона бело-полосатые ещё преподнесут не один сюрприз.



Статистика очных встреч полностью на стороне сине-гранатовых — в пяти последних очных матчах выигрывали. Уверен, что сегодняшние гости по зубам каталонцам в любом составе. Для Хави любые добытые очки важны и надеюсь, что испанец настроит свою дружину на этот матч. Ожидаю успех «Барселоны» в два гола».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Болонья» — «Ювентус».

Прогноз Константина Генича на матч «Севилья» — «Атлетико».

Ставка на матч «Милан» — «Наполи».