«Барселона» — «Эльче»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.15.
«Барселона» прошла в весеннюю часть Лиги Европы. В чемпионате после переезда Хави «Барса» выдала несколько успешных игр, но строительство новой команды — дело не двух минут, и тут необходимо терпение.
Что до гостей, так «Эльче» в прошлом сезоне сохранил место в Примере, на что рассчитывает и сегодня. Я считаю, что до конца сезона бело-полосатые ещё преподнесут не один сюрприз.
Статистика очных встреч полностью на стороне сине-гранатовых — в пяти последних очных матчах выигрывали. Уверен, что сегодняшние гости по зубам каталонцам в любом составе. Для Хави любые добытые очки важны и надеюсь, что испанец настроит свою дружину на этот матч. Ожидаю успех «Барселоны» в два гола».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Болонья» — «Ювентус».
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