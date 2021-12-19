«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч 18-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (+2.5) за 1.73.
«Сороки» не так давно выбрались с последней позиции, но 10 баллов в копилке не позволяют подняться из зоны вылета. Все проблемы в обороне — 37 пропущенных мячей являются худшим показателем АПЛ. Тем не менее в последних играх ждать набора очков с «Ливерпулем» (1:3) и «Лестером» (0:4) было опрометчиво.
«Горожане» кажутся гораздо сильнее и находятся в прекрасных кондициях, по делу лидируя в чемпионате. Команда пропустила всего девять раз в нынешнем первенстве. После не самых убедительных побед в играх с аутсайдерами подопечные Хосепа Гвардиолы собрались и уничтожили «Лидс» со счётом 7:0.
На мой взгляд, хозяева поля сегодня будут сражаться и попытаются взять врасплох более опытного противника. В Ньюкасле играть непросто, так что это станет неплохим козырем «Ньюкасла».
По моему мнению, «Манчестер Сити» очки сегодня не потеряет, однако крупной победы ждать не стоит с таким неуступчивым соперником, который на днях оказал сопротивление «Ливерпулю», пусть и немного не повезло».
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