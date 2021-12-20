«Леванте» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Валенсия».



Ставка: ничья или победа «Валенсии» в один мяч за 2.37.



«Леванте» за 17 туров текущего сезона не смог ни разу выиграть и расположился на дне турнирной таблицы. На счету «лягушек» восемь ничьих, которые принесли восемь баллов, что уже на семь меньше, чем у «Алавеса» из безопасной зоны, что не может не настораживать. В пяти последних турах валенсийцы добыли всего два очка в матчах с «Атлетиком» и «Осасуной».



У сегодняшних гостей шесть побед и семь мирных исходов, что соответствует 25 баллам и восьмой позиции. В двух последних матчах оранжевые выиграли – у «Сельты» и «Эльче».



Статистика личных встреч на стороне «летучих мышей», которые только один раз за последние годы проиграли, при этом именно на этом стадионе в марте этого года.



Я считаю, что очередное дерби пройдёт на встречных курсах и принесёт обилие голевых моментов и хорошую реализацию. «Леванте» провалил первую треть сезона, впрочем, и «Валенсия» меня не впечатляет – коллектив играет нестабильно и хотелось бы видеть оранжевых в первой пятёрке.



Сегодня я отдам предпочтение именно фавориту, но подстрахую пари комбинированной ставкой.



Моя ставка – ничья или победа «Валенсии» в один мяч», — сказал Мостовой.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри».



Прогноз на матч «Леванте» — «Валенсия».



Прогноз на матч «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед».