«Динамо» М — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – ХК «Сочи».



Ставка: ничья за 5.30.



«Несмотря на весьма в целом достойную игру ХК «Сочи», дотянуться до зоны плей-офф своей Западной конференции они пока никак не могут. Более того, отставание в семь очков держится уже достаточно долго и никак не сокращается. Сочинцы сокращают отставание, скажем, от минских «зубров», но на восьмое место Запада выходит «Торпедо» — и опять южан отделяет от зоны плей-офф те же самые семь очков. Я бы даже сказал, какая-то заколдованная дистанция.



Но я слишком хорошо знаю Андрея Назарова, а значит, могу с уверенностью сказать, что, пока шансы у сочинцев будут, своих попыток они не оставят. И для «Динамо» это будет весьма нелегкий матч. Задача для бело-голубых заметно облегчается тем, что в последнем матче сборной России на Кубке Первого канала, матче воскресном, динамовский лидер Вадим Щипачев не играл. То есть теоретически вполне может сыграть против сочинцев – и с ним будет совсем другое «Динамо». С другой стороны, Щипачев провел три предыдущих матча сборной, и в любом случае будет куда менее свеж, чем остальные его бело-голубые коллеги.



Ну, и деваться сочинцам некуда. И делить соперников на лидеров и аутсайдеров им теперь тоже нельзя, надо вгрызаться во всех. Поэтому смею предположить, что совсем без ничего южане из Москвы не уедут. Что они там смогут поделать с лидерами Западной конференции – вопрос другой, но мне кажется, что в основное время ХК «Сочи» не проиграет. В этом и заключается мой корявенький прогноз», — сказал Лебедев.

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