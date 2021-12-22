«Витязь» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Витязя» за 2.25.



«Пауза оказалась «не в коня корм» в отношении рижан, которые как-то совсем безысходно уступили дома минским «одноклубникам». Если уж там Крикунов бессилен, то вряд ли вообще кто-то может «краповым» помочь. Похоже, там нужно проводить большую кадровую перетряску, но найдутся ли в маленькой Латвии, откуда уже сбежала треть населения, игроки хотя бы того же уровня, что есть сейчас?



И тут рижане приезжают в подмосковный Подольск, где «Витязь» сам от рижан недалеко ушёл, но хотя бы на позитиве завершил предыдущий отрезок регулярного чемпионата, победив аж дважды подряд. То есть на сегодняшний момент мы понимаем, что рижане даже с Крикуновым никакие (или перегруженные, как это обычно бывает у Васильича, и они побегут и даже полетят через два-три матча), а вот какой «Витязь», не знаем совсем.



При таких раскладах победа предпоследней команды Западной конференции у последней команды той же самой конференции, да ещё на своем льду, видится наиболее вероятным решением. Так и записываем: в нелёгкой борьбе двух западных лузеров «Витязь» одержит мозолистую победу с минимальным перевесом в счёте, но зато в основное время», — сказал Лебедев.

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