«Витязь» — «Металлург» Мг: ставка Максима Лебедева на матч лидера КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — «Металлург» Мг.

Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 1.48.

«Соперники в предыдущем туре провели тяжелейшие матчи, поскольку играли с равными по силам и достаточно принципиальными соперниками. Закончили они свои матчи с противоположными результатами: «Магнитка» уступила в гостях «Авангарду» (и должна была уступить, поскольку там насквозь домашняя серия). А «Витязь» взял совершенно ему ненужные два очка у ХК «Сочи», которому эти очки были нужны как воздух.



Но «Магнитка» — это далеко не «Сочи», и тут уже «витязям» не отскочить, тем более второй раз подряд. Да и статистика личных встреч не обещает подольчанам ничего хорошего: почти трёхкратное преимущество «Магнитки» говорит само за себя. Ну, и, наконец, самое последнее: поражение в Подмосковье может стоить магнитогорцам лидерства как в Восточной конференции, так и в лиге в целом. А значит, совсем уж халтурить в Подольске они не станут.



Гостевая победа «Магнитки». То есть гости возьмут два очка, но каким образом и каким способом – гадайте сами. Я, конечно, догадываюсь, что, скорее всего, это произойдёт в основное время, но столбиться на это не стану, поскольку случаи разные бывают, и неизвестно, какой «Магнитка» выползла из-под «Авангарда» и физически, и психологически».

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