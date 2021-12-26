«Норвич» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Норвич» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.18.

«Когда уже все страны ушли на перерыв, то в Англии начинается самое интересное. В первый же день католического Рождества в Англии пройдут матчи АПЛ. Поговорим о матче «Норвич» — «Арсенал».



Интересный матч. «Норвич» идёт на последнем месте в турнирной таблице, а «Арсенал» после долгого времени, когда казалось, что команду уже ничего не спасёт, а все думали, что Артета будет отправлен в отставку, то руководство выдержало всё это, проявило терпение. Сейчас «Арсенал» в полном порядке. «Канониры» ворвались в топ-4. Со временем команда может прибавлять.



Все набрались терпения, игроки, тренеры, руководство и все начали играть в футбол, который видит Артета. Это атакующий футбол, комбинационный и приятный глазу футбол. Чем-то похож на футбол, который делает Гвардиола: четыре защитника, быстрые края. Мартинелли очень сильно прибавил, один из лидеров команды сейчас. Центр поля цементируют Джака и Томас.



Впереди был Ляказетт и Обамеянг, но у второго сейчас большие проблемы. Есть дисциплинарные проблемы. Скорее всего, он из команды уйдёт. Несколько матчей подряд он вне заявки. Тем не менее игра стабильная и улучшается с каждым матчем. Последние матчи «Арсенал» выигрывает и наверняка будет прибавлять.



«Норвич» изо всех сил старается, но команда просто слабая по людям. Нет сильных футболистов. «Норвич» располагается на последнем месте, но команда небезнадёжна. Был хороший ноябрь. В ноябре они выиграли два матча и забили шесть голов. В декабре ничего не получается у команды, ни забитых мячей, ни побед. Думаю, что декабрьская тенденция сохранится. Мне кажется, что «Норвич» сейчас ничего не сможет противопоставить «Арсеналу».



Я дам два варианта на этот матч. Первый, это «Норвич» не забьёт с коэффициентом выше двойки. Только какое-то несчастье может помешать «Арсеналу» не пропустить в этой игре. Самый уверенный вариант — это победа «Арсенала» с форой (-1.5). Даже если и забьёт «Норвич», то всё равно «Арсенал» победит уверенно».