«Норвич» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный телекомментатор и эксперт в английском футболе Роман Гутцайт сдал свой прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Норвич» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

«Норвич» не может победить «Арсенал» с 2012-го года на протяжении девяти матчей подряд. В текущем сезоне соперники встречались в сентябре, и лондонцы победили со счётом 1:0.



«Арсенал» очень хорош в последнее время. Лондонцы разгромили «Лидс» на выезде. Они находятся в самом пиковом состоянии на протяжении всего сезона. Да, начинали туго, затем была серия без поражений, но затем уступили «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед». Однако лондонцы научились разбираться против соперников, которые ниже классом.



«Норвич» не обладает надёжной обороной. Но и сам «Арсенал» регулярно пропускает и даёт соперникам создавать моменты у своих ворот. Поэтому жду голы с обеих сторон и результативный футбол».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Астон Вилла» — «Челси».

Прогноз Александра Мостового на матч «Манчестер Сити» — «Лестер».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас».