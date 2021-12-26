Фонбет представляет прогноз Павла Занозина на матч МЧМ-2022 Россия — Швеция

Известный комментатор и амбассадор Фонбет Павел Занозин дал прогноз на матч МЧМ-2022 Россия — Швеция.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.65.

«Молодёжный чемпионат мира – турнир, который мы все очень любим. Россия перед его стартом уступила в контрольном матче главным фаворитам – Канаде. Игра со Швецией должна получиться равной. Букмекеры небольшим фаворитом считают нашу команду, но мне кажется, что это не более чем погрешность. Сборные будут биться до самых последних секунд.

Если будет такая возможность, то я, конечно же, поставил бы на гол Матвея Мичкова – главной звезды нашей команды, одного из самых талантливых хоккеистов мира. Считаю, что игра получится результативной. Я правильно предсказал тотал больше 6.5 в матче Россия – Канада. Здесь стоит взять тотал больше 5.5, немного подстраховавшись. Игра будет яркой, результативной и бескомпромиссной".

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