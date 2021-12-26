Россия — Швеция: прогноз Михаила Зислиса на матч МЧМ-2022 по хоккею

Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция.



Ставка: ИТБ 3 гола сборной России за 2.19.

«В неудачном выставочном матче со сборной Канады (4:6) россияне сумели забросить сразу четыре шайбы в ворота главного фаворита турнира. При всех проблемах нашей команды очевидно, что у неё есть мощный козырь — опасная линия нападения. Пока выделяется дуэт из СКА Марат Хуснутдинов-Матвей Мичков. Последний отметился дублем и в свои 17 лет, похоже, будет опцией номер один в российской атаке.



Из тени по ходу турнира обязаны выйти другие индивидуально сильные форварды, хорошо котирующиеся на молодёжном уровне — Никита Чибриков, Фёдор Свечков и Данила Юров. В штабе сборной за работу с нападением и большинство отвечает сам Олег Знарок. Титулованный специалист в этих вещах кое-что понимает. Предположу, что в самое ближайшее время к лидерам подтянутся и остальные.

Шведский вратарь Йеспер Валльстедт считается будущей звездой, а в данный момент — ключевой фигурой своей команды. Но выберу рискованную ставку и поверю в атакующий потенциал сборной России. В трёх последних играх, включая две в текущем сезоне, она побеждала скандинавов (4:3 ОТ, 4:1, 5:2). Тотал голов сборной России в матче больше 3».

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