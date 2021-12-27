«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.92.

«Несмотря на то что для «Спартака», великого и ужасного, ХК «Сочи» не мог быть достойным мотиватором по определению, и что южанам очки были нужны как воздух, а красно-белым, мягко говоря, они сейчас до фонаря, тем не менее «Спартак» в Сочи победил. Не всё там было радужно, и красно-белые в конце, при счёте 3:0 в свою пользу, изрядно повыёживались, но победу с минимальным перевесом всё-таки отстояли.



Хоть для «Торпедо», не великого и совсем не ужасного, московское «Динамо» является чуть ли не самым главным мотиватором КХЛ, несмотря на то, что очки нижегородцам нужны как воздух, «Торпедо» всё-таки бело-голубым проиграло. Конечно, сопротивлялось, сколько могло, но не сильно-то и могло.



В принципе, это всё, что вам необходимо знать про предстоящий матч. В котором «Торпедо» опять-таки очки нужны будут как воздух. В котором великий и ужасный «Спартак» будет для нижегородцев отличным мотиватором, а для «Спартака», в свою очередь, «Торпедо» будет ничем. Поэтому красно-белые опять одержат на выезде победу, от которой им будет ни жарко и ни холодно. В основное время, с минимальным преимуществом в счёте, покуролесив на славу.



Просто потому, что в нашем хоккее есть такие замечательные команды, как «Спартак» и «Торпедо». Ага».

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