Словакия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на игру МЧМ-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют Словакия U20 — Россия 20.



Ставка: индивидуальный тотал Словакии больше 2.5 за 2.40.



«Словаки проиграли два матча. Они неплохо смотрелись против американцев, проигрывали 0:3, но затем забросили две шайбы. Была борьба, словаки вполне могли переводить игру в дополнительное время. Со шведами они сыграли 0:3, но мне бросилось в глаза, что они почти в два раза перебросали шведов по броскам. Словаки доминировали, бросали, но у них ничего не заходило, тогда как шведы на классе обыграли сборную России на классе, как и сборную России. Словаки – ребята не из робкого десятка, есть интересные хоккеисты. Возможное поражение от России практически лишает словаков всех шансов на плей-офф, поэтому им надо набирать какие-то очки, настрой будет боевой.

Где смотреть матч Словакия — Россия?

У России был день отдыха. Накануне была игра со Швейцарией, где мы победили 4:2. Бросается в глаза, что до сих пор не все в порядке с вратарями. Гуськов сейчас потенциально первый номер, но мне кажется, что на словаков поставят Аскарова, потому что на матч с США должен играть Гуськов.



Исходя из того, что шведы нам забросили шесть голов, канадцы тоже шесть в товарищеском матче, швейцарцы умудрились организовать две шайбы, я бы поставил на то, что словаки забросят в этом матче минимум три шайбы. С вратарями у нас непонятки, а оборона не самая надежная.



Тем не менее хочется верить в победу сборной России, которая нам дает путь в плей-офф. Такой мой прогноз, посмотрим, как всё это будет», — сказал Лысенков.

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