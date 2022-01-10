«Амур» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Сибирь».



Ставка: «Амур» не проиграет за 1.56.



«В первом матче «Сибирь» смогла «засушить» всё, что шевелилось у «Амура», а вкупе с безупречно отработавшим в гостевых воротах Харри Сятери это превратилось пусть и в совсем минимальную, но всё же победу, причём «сухую». Другое дело, что два раза подряд такие фокусы не проходят, поэтому во второй хабаровской игре «Сибири» надо будет для победы забрасывать явно больше одной шайбы.



«Амур», конечно, чуть подпортил себе карму, но в целом ничего особенного не потерял, и расстояние от зоны плей-офф сохранилось. Но теперь, во втором матче, хабаровчане будут, по сути, приставлены к стенке – совсем уж без очков отпускать им «Сибирь» никак нельзя.



Предположу, что именно так и произойдёт, и именно исходя из этого сделаю свой прогноз. Который звучит так: «Амур» не проиграет в основное время. Как там будет дальше, сумеют ли хабаровчане ответить сибирякам во втором матче «тем же концом да по тому же месту» — тема дискуссионная, и лично я туда лезть не собираюсь. Но минимум одно очко хозяева во втором матче наберут. Должны набрать. Даже так: обязаны», — сказал Лебедев.

Какой канал покажет матч «Амур» — «Сибирь»?

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