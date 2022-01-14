«Брайтон» – «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас».
Ставка: ничья за 3.25.
«Довольно любопытное дерби нас ждёт. «Кристал Пэлас» — это команда, которая достаточно много пропускает (30 мячей). Но при этом если мы посмотрим на xG и на моменты, которые «Пэлас» допускает в обороне, то клуб в пятёрке лучших в Англии.
Конечно, чувствуется большая работа Патрика Виейра. Стабильность в обороне и недопуск больших моментов – всё это говорит нам о том, что здесь будет упорная игра.
«Брайтон» в последних матчах удивляет. Очень качественная игра с «Челси», ничейный результат. Классная игра с «Вест Бромом» в Кубке Англии. «Брайтон» сейчас хорош.
Но здесь обе команды будут думать о том, чтобы не проиграть и сохранить свои позиции. Полагаю, что в этом матче нас ждёт ничья», — сказал Казанский.
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