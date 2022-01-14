Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Брайтон» – «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Брайтон» – «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас».

Ставка: ничья за 3.25.

«Довольно любопытное дерби нас ждёт. «Кристал Пэлас» — это команда, которая достаточно много пропускает (30 мячей). Но при этом если мы посмотрим на xG и на моменты, которые «Пэлас» допускает в обороне, то клуб в пятёрке лучших в Англии.

Конечно, чувствуется большая работа Патрика Виейра. Стабильность в обороне и недопуск больших моментов – всё это говорит нам о том, что здесь будет упорная игра.

«Брайтон» в последних матчах удивляет. Очень качественная игра с «Челси», ничейный результат. Классная игра с «Вест Бромом» в Кубке Англии. «Брайтон» сейчас хорош.

Но здесь обе команды будут думать о том, чтобы не проиграть и сохранить свои позиции. Полагаю, что в этом матче нас ждёт ничья», — сказал Казанский.

Криштиану Роналду: хочу узнать, смогу ли играть до 42 лет.

Почеттино претендует на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

Роналду ответил на вопрос о сравнениях себя с Леброном и Брэди.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022