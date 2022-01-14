«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» – «Кристал Пэлас».
Ставка: обе забьют за 1.98.
«Это принципиальное противостояние, и лишь в одном матче из четырёх за последние два года забивалось более двух мячей – все игры были упорными и с непредсказуемым исходом. Но не удивлюсь, если на этот раз матч получится более интересным с футбольной точки зрения, чем обычно.
Где покажут матч «Брайтон» — «Кристал Пэлас»?
«Пэлас» при Виейре играет в более современный футбол – активно идёт в прессинг, разнообразно и немало атакует. Это, как правило, приводит к голевым моментам, причём у обоих ворот. В шести последних матчах с участием «орлов» забивалось более двух мячей.
«Брайтон» тоже играет в «позитивной» манере – с удовольствием контролирует мяч, регулярно создаёт немалое количество голевых моментов. И с эффективностью в последнее время дела обстоят лучше – восемь забитых мячей в четырёх последних матчах, включая один на «Стэмфорд Бридж».
Предположу, что как минимум по разу отличатся здесь и хозяева, и гости. По крайней мере, моменты у них быть должны», — сказал Петросьян.
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