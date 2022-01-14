«Флорида» — «Даллас»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Даллас».



Ставка: победа «Флориды» за 1.96.



«На первый взгляд команды с разных полюсов турнирной таблицы – «Флорида» возглавляет общий рейтинг, а «Даллас» находится вне зоны плей-офф. Но у «Далласа» много пропущенных матчей, команда не играла почти 20 дней. Но команда вышла из карантина, провела уже четыре матча, в которых неплохо отыграла – 3 победы и 1 поражение. В последнем матче с «Сиэтлом» была победа 5:2 за явным преимуществом, но опять что-то творится непонятное. Под ковидный протокол попал основной вратарь и два наших форварда Гурьянов и Радулов. Помимо них, заболели несколько сотрудников клуба, так что команда снова может уйти на карантин. Впрочем, это весьма сомнительно, потому что они столько матчей тогда пропустят, что не успеют их потом отыграть.



Во «Флориде» всё нормально с составом, Бобровский в полном порядке. Команда ровно идёт по таблице, вернулся капитан Барков. Особых проблем нет, но есть одна подоплёка. 7 января «Даллас» принимал «Флориду» на своём льду. Там была упорная борьба, «Даллас» всё время проигрывал по ходу матча, но отыгрался и выиграл по буллитам. Так что этот матч будет не проходной, особенно для «Флориды», которая будет стремиться выиграть, а «Далласу» нужны очки, чтобы попасть в плей-офф.



Здесь непросто предсказать победителя, несмотря на то что у «Далласа» отсутствует ряд игроков. Тем не менее во вратарской линии у «Флориды» точно преимущество, если Бобровский не подхватит COVID, да и общий баланс у «Флориды» лучше. Я думаю, что надо ставить на «Флориду», будет её победа в основное время», — сказал Славин.

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