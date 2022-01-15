«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон».

Ставка 1: ничья за 3.10.

Ставка 2: обе забьют за 2.03.

«Волки» чувствовали бы себя на Кубке Африки как рыба в воде. Восемь их последних результатов в АПЛ — 1-0, 0-0, 1-0, 0-1, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0. Команда Лажи здорово организована и мало что позволяет у своих ворот соперникам – у неё всего 14 пропущенных мячей в 19 турах. Впереди не так всё радужно, как хотелось бы, но по крайней мере моменты «Вулверхэмптон» создаёт исправно.



«Саутгемптон» на ходу. Уже пять игр кряду «святые» провели на хорошем уровне, выделяясь отличной физической формой, эффективностью впереди и былой опасностью при стандартах.



Сложно предсказать победителя, поэтому, пожалуй, остановлюсь на ничейном исходе. Думаю, его вероятность здесь будет выше среднестатистической. Также кажется, что хотя бы по разу команды отличатся, хоть это и не исходит из тренда последних результатов «волков».

Почему «МЮ» разочарует фанатов в матче с «Астон Виллой»?

Ставка на матч «Ньюкасл» — «Уотфорд».

Рангник: не могу сказать, что АПЛ меня удивила.