«Ювентус» — «Сампдория»: ставка Максима Калиниченко на матч Кубка Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Кубка Италии «Ювентус» – «Сампдория».



Ставка: ТМ 3 за 1.80.



«В рамках 1/8 Кубка Италии сойдутся «Ювентус» и «Сампдория». Это две команды разного уровня. Думаю, почти все понимают, кто, скорее всего, пройдёт в следующую стадию.

Где смотреть матч «Ювентус» — «Сампдория»?

«Ювентус» в этом сезоне снова выступает в непривычной роли «догоняющего». Долго в Серии А он шёл за пределами топ-5. Но вот недавно туринцы всё-таки смогли подняться в еврокубковую зону. Сейчас Аллегри вроде как смог помочь команде стабильно добиваться результатов.



Хотя в этом матче Кубка «старая синьора», я думаю, будет играть со злостью. Ведь совсем недавно она упустила другой трофей. Туринцы в Суперкубке встречались с «Интером» и проиграли ему — 1:2. Теперь команда Аллегри наверняка желает снова завоевать этот трофей.



«Сампдория» же не очень хорошо проводит этот сезон. Клуб располагается ниже середины таблицы Серии А, почти попадая в зону вылета. В последних матчах он только проигрывал, что никак не помогает игрокам подойти к важному кубковому матчу в нужных кондициях.



Не думаю, что нас здесь ждёт разгром от «Ювентуса». Туринцы под руководством Аллегри часто играют сдержанно и побеждают с минимальным отрывом в счёте. А «Сампдория» сейчас находится не в том моральном духе, чтобы огорчать оборону сильного противника», — сказал Калиниченко.

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