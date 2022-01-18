«Омские Крылья» — «Химик»: ставка Анатолия Емелина на матч МХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч МХЛ «Омские Крылья» – «Химик».
Ставка: ТБ 5 за 1.68.
«Одно время воскресенский «Химик» был в лидирующей группе команд ВХЛ. Я бы не сказал, что команда провалила какой-то отрезок – максимум было два поражения кряду, хотя, с другой стороны, они были довольно ощутимыми – дома от «Челмета» и «Горняка». Подмосковная команда бьётся за место в первой восьмёрке, чтобы получить преимущество своей площадки хотя бы в первом раунде плей-офф.
Омичи на данный момент – за пределами кубковой восьмёрки, и с каждым поражением шансов туда попасть всё меньше и меньше. Семь поражений в восьми матчах прошлого года отдалили команду от зоны плей-офф. Семь очков отставания от «Звезды» на такой короткой дистанции – многовато. Омская команда много пропускает, но и порой немало забивает. В общем, нас ждёт весёлый матч с большим количеством голевых моментов и заброшенных шайб. Выбираю ставку тотал больше 5 шайб», — сказал Емелин.
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