«Эльче» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка Испании «Эльче» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа мадридского «Реала» с форой (-1.5) за 2.44.
«Эльче» начал играть на удивление хорошо после рождественской паузы. Команда один матч завершила вничью, а остальные выиграла с разницей в один мяч — но выиграла.
Где покажут матч «Эльче» — «Реал»?
Однако в кубковом матче с таким грандом, как мадридский «Реал», у «Эльче» шансов не будет. У «Реала» очень большая обойма. Все игроки хотят участвовать, но место на поле находится не всем.
Думаю, именно в этом матче представится возможность тем, кто играет меньше — а они будут рвать и метать. «Реал» уверенно победит с форой (-1.5) гола. Коэффициент на такой вариант очень хороший».
Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетик» — «Барселона» с коэффициентом 3.34.
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