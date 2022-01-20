«Эльче» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка Испании «Эльче» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа мадридского «Реала» с форой (-1.5) за 2.44.

«Эльче» начал играть на удивление хорошо после рождественской паузы. Команда один матч завершила вничью, а остальные выиграла с разницей в один мяч — но выиграла.

Где покажут матч «Эльче» — «Реал»?

Однако в кубковом матче с таким грандом, как мадридский «Реал», у «Эльче» шансов не будет. У «Реала» очень большая обойма. Все игроки хотят участвовать, но место на поле находится не всем.



Думаю, именно в этом матче представится возможность тем, кто играет меньше — а они будут рвать и метать. «Реал» уверенно победит с форой (-1.5) гола. Коэффициент на такой вариант очень хороший».

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