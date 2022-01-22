«Севилья» — «Сельта»: ставка Константина Генича на матч 22-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Примеры «Севилья» – «Сельта».

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Севилья», которая продолжает погоню за мадридским «Реалом», вылетела из Кубка Испании, проиграв «Бетису». А в перенесённом матче севильцы сыграли вничью с «Валенсией» — 1:1. Там забили первыми, но пропустили в конце первого тайма. Потом были ещё моменты, Рафа Мир попал в штангу. В общем, «Севилья» в традиционной для себя скучной, прагматичной манере продолжает набирать очки. Только два поражения у «Севильи» в этом чемпионате, и оба — в гостях. Проиграли «Гранаде» и мадридскому «Реалу».

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Дома «Севилья» — одна из лучших команд наряду с «Реалом» и «Райо Вальекано». Убедительна «Севилья» на своём поле. Но в последних шести матчах между этими командами, если мы берём чемпионат, «Сельта» обязательно забивала «Севилье».



У «Севильи» серьёзные кадровые потери. Кто-то уехал на Кубок Африки, кто-то в списке травмированных. У «Сельты» же все в строю. Поэтому у гостей есть все шансы отличиться на «Рамон Санчес Писхуан». Статистика подталкивает к ставке «обе забьют» за 1.97. Верю в Санти Мину и Яго Аспаса. «Севилья» свой домашний гол обязательно должна забить».

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