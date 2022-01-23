«Реал» — «Эльче»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» — «Эльче».



Ставка: «Реал» забьёт минимум 3 гола за 1.82.



«Только в четверг команды играли между собой в Кубке Испании. Получилась очень интересная и напряжённая битва. А уже в воскресенье им предстоит вновь встретиться. На 15-м месте идёт «Эльче», на 1 месте с 4-очковым отрывом — «Реал». Естественно, я не сомневаюсь в том, что «Эльче» этот матч проиграет. Вопрос – с каким счётом.

Почему «Реал» снова испытает серьёзные проблемы с «Эльче»?

Несмотря на хороший футбол от «Эльче», думаю, будет разгром. Дело в том, что «Реал» на кубковый матч выставил всего трёх футболистов основного состава. По одному в каждую линию: в обороне – Алаба, в полузащите – Кроос, а в атаке – Винисиус. Остальные позиции заняли футболисты, которые редко играют в старте. У них был шанс себя проявить, но у них нет такого взаимопонимания между собой, возникли проблемы. Хотя в добавленное время «Реал» всё-таки сумел победить и пройти дальше.



А здесь, в Примере, отдохнувшие футболисты основы выйдут играть в стабильном составе. С первых минут они пойдут вперёд и своего добьются. Потому что «Эльче» не привык играть два матча в неделю. Тем более в таком изнурительном темпе. Через 2 дня на третий ни эмоций, ни сил «Эльче» не хватит.



А «Реал» уверенно начнёт и уверенно победит. Думаю, хозяева забьют минимум 3 гола. Но забьют ли гости, и сколько? С какой форой победит «Реал»?



Я не сомневаюсь, что «Реал» забьёт больше 2,5 голов. А также поставлю на то, что уже в первом тайме хозяева забьют больше полутора голов», — сказал Мор.

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