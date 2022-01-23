«Арсенал» — «Бёрнли»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли».



Ставка: победа «Арсенала» и ТМ 3.5 за 1.96.



«Глядя на линию, которую дают букмекерские конторы, у меня нет сомнений, на что поставить. Во-первых, победа «Арсенала», так как он в хорошем состоянии. «Канониры» играют на равных с лучшими клубами страны, а у «Бёрнли» восемь поражений подряд во всех турнирах, кадровые потери, поэтому шансов у гостей хотя бы на ничью ноль.



За ставку на победу «канониров» дают не очень высокий коэффициент, поэтому я предлагаю взять победу «Арсенала» через тотал меньше 3.5 голов. Почему меньше 3.5? В последнее время более двух мячей в среднем не забивалось в этой паре. Насколько бы слаб ни был «Бёрнли», насколько бы катастрофичными ни были кадровые потери этой команды, представить очень результативную победу «Арсенала» я не могу», — сказал Казаков.

Прогноз Василия Уткина на матч «Челси» — «Тоттенхэм».

Эден Азар не намерен возвращаться в «Челси».

Артета: лучшие игроки мира всегда хотели перейти в «Арсенал», ситуация не изменилась.