Нигерия — Тунис: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Африки

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Африки Нигерия – Тунис.



Ставка: победа Нигерии и ТМ 4.5 за 1.88.



«Нигерийцы производят пока на Кубке Африки самое яркое впечатление. Они выделяются на фоне остальных не только продуктивной и разнообразной атакой, но и довольно качественным прессингом, который на турнире используют единицы.



Нигерия, например, в одну калитку переиграла Египет, одного из главных фаворитов турнира, взяв верх во всех компонентах игры и не позволив сопернику, по сути, ничего.



Тунис неплохо организован, слаженно действует без мяча, но это, пожалуй, его единственная отличительная черта. Во всём остальном это всё-таки довольно средняя команда. Не думаю, что тунисцы что-то смогут противопоставить превосходящим их во всём нигерийцам.



Кроме того, кажется, что Нигерия вслед за Тунисом должна проходить и победителя пары Буркина-Фасо – Габон. Те две команды вполне играющие, но думаю, на пятый матч на турнире, к тому же против мощного соперника, их не хватит», — сказал Петросьян.

У дебютанта КАН сборной Коморских островов вспышка коронавируса.

Орлов – о Сутормине: не думал, что игрок с такими скромными навыками попадёт в «Зенит».

Какой канал покажет матч «Милан» — «Ювентус»?