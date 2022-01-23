Нигерия — Тунис: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Африки

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Африки Нигерия – Тунис.
Ставка: победа Нигерии и ТМ 4.5 за 1.88.
«Нигерийцы производят пока на Кубке Африки самое яркое впечатление. Они выделяются на фоне остальных не только продуктивной и разнообразной атакой, но и довольно качественным прессингом, который на турнире используют единицы.
Нигерия, например, в одну калитку переиграла Египет, одного из главных фаворитов турнира, взяв верх во всех компонентах игры и не позволив сопернику, по сути, ничего.
Тунис неплохо организован, слаженно действует без мяча, но это, пожалуй, его единственная отличительная черта. Во всём остальном это всё-таки довольно средняя команда. Не думаю, что тунисцы что-то смогут противопоставить превосходящим их во всём нигерийцам.
Кроме того, кажется, что Нигерия вслед за Тунисом должна проходить и победителя пары Буркина-Фасо – Габон. Те две команды вполне играющие, но думаю, на пятый матч на турнире, к тому же против мощного соперника, их не хватит», — сказал Петросьян.
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