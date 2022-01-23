«Алавес» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона»



Ставка: ничья или победа «Барселоны» в один мяч за 2.38.

«В матче команд в первом круге финальный свисток зафиксировал ничейный исход, что стало неожиданностью для многих. За 21 тур текущего сезона «славные» добыли четыре победы и пять ничьих, что принесло 17 очков и место в зоне вылета. Ужасно выглядит линия атаки, которая забивала меньше гола за игру.

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«Барселона» уже записала в актив по восемь побед и ничьих, что соответствует 32 очкам и шестому месту. Впрочем, до четвёртого «Атлетико» — всего один балл. Кроме того, «Барса» проиграла в Суперкубке, где вылетела на первой стадии, и так же, как и «славные», покинула розыгрыш Кубка Короля, уступив «Бильбао».



В 10 последних очных матчах баски не смогли выиграть, но несколько раз сыграли с каталонцами вничью, что является серьёзным достижением для такого клуба.



Я считаю, что «Барселона» должна выигрывать за счёт класса. При этом ожидаю, что нервы будут на пределе, да и не могу исключить такой вариант развития событий, как ничья. Предполагаю минимальную победу сине-гранатовых или мирный исход», — сказал Мостовой.

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