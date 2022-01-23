«ПСЖ» — «Реймс»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги 1

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 22-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Реймс».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.49.



«ПСЖ» — лидер чемпионата, это лучшая команда лиги с огромным отрывом, а «Реймс» — середнячок, который иногда отнимает очки у лидеров. «Реймс» — команда низовая, думаю, что и в этом матче стоит от этого оттолкнуться.

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Всегда кажется, что матчи с участием «ПСЖ» будут верховыми, потому что атака у парижан невероятно сильна. Но сейчас «ПСЖ» подходит к той стадии сезона, когда надо начинать беречь силы. Скоро 1/8 финала Лиги чемпионов, где команду ждёт «Реал». То, что будет там, намного важнее того, что происходит в Лиге 1, где у парижан очень хороший отрыв от второго места.



Думаю, что «ПСЖ» не будет выкладываться по полной программе в этом матче, сыграет аккуратненько. Сам «Реймс» тоже будет рад, если проиграет 0:1 или 0:2. Резюмируя всё это, я предлагаю сыграть тотал меньше 2.5. Низы у «ПСЖ» случаются нечасто, но бывают даже с командами, которые намного слабее», — сказал Занозин.

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